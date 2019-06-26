LBCI: إشكال كبير أمام مكتب القاضية غادة عون على خلفية توقيفها محاميين

كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI" عن "وقوع إشكال كبير أمام مكتب المدعي العام ل​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​، على خلفيّة توقيف القاضية عون محاميَين".

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