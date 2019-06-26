"أرامكو" توقع 12 اتفاقية مع شركات كوريا الجنوبية

وقعت شركة "​أرامكو​" ​السعودية​ 12 اتفاقية مع عدد من كبريات الشركات الكورية الجنوبية لتعزيز علاقتها مع سيئول وتوسيع رقعة أعمالها الدولية والتأكيد على التزامها بتأمين إمدادات ​الطاقة​ في آسيا.

وجاء توقيع الاتفاقيات على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى ​كوريا الجنوبية​ التي سيغادرها إلى ​اليابان​ للمشاركة في قمة "العشرين".

يذكر أن هذه الاتفاقيات هي جزء من استراتيجية "أرامكو" طويلة الأمد لتنمية وتنوع قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وتم توقيعها مع الشركات والمؤسسات الكورية الجنوبية التالية:

- توقيع اتفاقية بين كل من "أرامكو" و"هيونداي" للصناعات الثقيلة، والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر"، تهدف إلى إطلاق مشروع مشترك لتأسيس مرفق عالمي لتصنيع المحركات وخدمات ما بعد البيع المتعلقة بها في المملكة.

- مذكرة تفاهم بين "أرامكو" و"هيونداي" لتوسيع نطاق التعاون القائم ليشمل بناء ​السفن​، وصناعة المحركات، والتكرير، والبتروكيميائيات.

- اتفاقية مع "هيونداي" لزيادة حصة الملكية الأولية لشركة "هيونداي" في مجمع شركة الصناعات البحرية العالمية (مشروع مشترك بين "أرامكو" و"هيونداي" للصناعات الثقيلة، و"لامبريل"، و"البحري") من 10 في المئة إلى 20 في المئة.

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- مذكرة تفاهم مع "هيونداي" للصناعات الثقيلة، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، وشركة الصناعات البحرية العالمية لبحث سبل التعاون المحتملة في بعض المجالات مثل بناء السفن والنقل.

- اتفاقية توريد ​النفط​ الخام العربي من "أرامكو" لشركة "هيونداي"

- مذكرة تفاهم بين "أرامكو" وشركة "كوريا ناشونال أويل كوربوريشن"، ستمكن "أرامكو" من بحث الفرص ​الجديدة​ لتخزين النفط الخام في كوريا الجنوبية لمساندة أعمالها في التسويق والإمداد.

- مذكرة تفاهم بين "أرامكو" ومجموعة "هايوسونق" لتأسيس مصنع إنتاج ألياف الكربون في المملكة.

- مذكرة تفاهم لإنشاء مشاريع بتروكيميائية لصناعة منتجات كيميائية ذات قيمة مضافة في المملكة.