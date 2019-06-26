الخارجية الهندية: حريصون على علاقتنا مع واشنطن وحصلنا على ضمانات لتطويرها

أعلنت ​وزارة الخارجية​ ​الهند​ية "أننا حريصون على علاقتنا مع ​واشنطن​ وحصلنا على ضمانات لتطويرها".

وكان وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ قد أكّد في وقت سابق "أننا نريد علاقات قوية مع الهند"، مشددًا على "أننا سنتجاوز الخلافات العالقة بيننا".

وكان قد تظاهر، أمس الثلثاء، المئات من أعضاء وأنصار المنظمات اليسارية ضد زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى الهند.

وردد المتظاهرون الذين كانوا يحملون لافتات تدعو الى "لا حرب على ​ايران​" شعارات معادية للولايات المتحدة أثناء سيرهم في شوارع نيودلهي قبل وصول بومبيو.

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ودعا المحتجون الحكومة الهندية إلى مواجهة الضغوط الأميركية، مشيرين إلى أنه "يتعين على الهند ألا توافق على خفض واردات ​النفط​ من ​إيران​، ف​الولايات المتحدة​ تريد علاقة غير متكافئة مع الهند ، ومقارنتها بـ السيد والخادم".

ولفتت أحد الأعضاء في جمعية عموم النساء الديمقراطيات في الهند إلى أن "المتظاهرين يعارضون الإمبريالية الأميركية و​العقوبات الأميركية​ على كوبا و​فنزويلا​ وإيران".

يذكر أن زيارة بومبيو إلى الهند أتت بعد زيارته المملكة العربية السعودية و​الإمارات العربية المتحدة​ في رحلة تهدف إلى بناء تحالف عالمي لمواجهة إيران.

وكان قد وصل بومبيو إلى العاصمة الإماراتية الأحد، بعد زيارة للسعودية، وكان مسؤول كبير بالخارجية الأميركية قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة تشكل تحالفًا مع حلفائها لحماية طرق الشحن في الخليج بأن يكون لها "عيون على حركة الشحن برمتها".