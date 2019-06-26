بومبيو: نريد علاقات قوية مع الهند وسنتجاوز الخلافات العالقة بيننا

أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "أننا نريد علاقات قوية مع الهند"، مشددًا على "أننا سنتجاوز الخلافات العالقة بيننا".
وكان قد تظاهر المئات من أعضاء وأنصار المنظمات اليسارية ضد زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى الهند أمس الثلثاء.
وردد المتظاهرون الذين كانوا يحملون لافتات تدعو الى "لا حرب على ايران" شعارات معادية للولايات المتحدة أثناء سيرهم في شوارع نيودلهي قبل وصول بومبيو.
ودعا المحتجون الحكومة الهندية إلى مواجهة الضغوط الأميركية، مشيرين إلى أنه "يتعين على الهند ألا توافق على خفض واردات النفط من إيران، فالولايات المتحدة تريد علاقة غير متكافئة مع الهند ، ومقارنتها بـ السيد والخادم".
ولفتت أحد الأعضاء في جمعية عموم النساء الديمقراطيات في الهند إلى أن "المتظاهرين يعارضون الإمبريالية الأميركية والعقوبات الأميركية على كوبا وفنزويلا وإيران".
يذكر أن زيارة بومبيو إلى الهند أتت بعد زيارته المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في رحلة تهدف إلى بناء تحالف عالمي لمواجهة إيران.
وكان قد وصل بومبيو إلى العاصمة الإماراتية الأحد، بعد زيارة للسعودية، وكان مسؤول كبير بالخارجية الأميركية قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة تشكل تحالفًا مع حلفائها لحماية طرق الشحن في الخليج بأن يكون لها "عيون على حركة الشحن برمتها".
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