وزير خارجية العراق بحث مع وزير دولة بريطاني بالعلاقات الثنائية وإعادة الإعمار

أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنّ "وزير الخارجية محمد علي الحكيم التقى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون، وجرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائيّة بين البلدين".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "حكيم أكّد أنّ العراق يسعى لإقامة أفضل العلاقات خدمة لمصالح البلدين، مبيّنًا أنّ العراق بيئة خصبة للاستثمار، لما يتمتّع به من ثروات كثيرة واستقرار أمني".
وبيّنت الخارجية أنّ "الحكيم دعا إلى ضرورة مشاركة الشركات البريطانيّة في إعادة إعمار البُنى التحتية، والإفادة من خبراتها في تطوير البلاد"، موضحةً أنّه "جرى في اللقاء أيضًا بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، وتسهيل منح سمات الدخول للعراقيّين الراغبين في زيارة بريطانيا".
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