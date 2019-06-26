لافروف: مهتمون بخفض التصعيد في منطقة الخليج العربي الهامة دوليًا

أكّد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، "أننا ناقشنا الأوضاع في ​ليبيا​ و​سوريا​ و​القضية الفلسطينية​"، مشيرًا إلى "أننا مهتمون بخفض التصعيد في منطقة ​الخليج العربي​ الهامة دوليًا".

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