لاغارد: النمو في الضفة الغربية وغزة يجب أن يركز على الوظائف

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قالت مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن النمو في الضفة الغربية وغزة يجب أن يركز على توفير الوظائف، في الوقت الذي ناقشت فيه الخطة الاقتصادية البالغة قيمتها 50 مليار دولار التي طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وذكرت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد في بيان "إحدى النواحي الجيدة حقا لهذه الخطة... تتمثل في أنها تحدد بعض القطاعات، بعض القطاعات الصناعية والاقتصادية، التي ستكون مواتية لتوفير الوظائف".
وأضافت "لا يمكن للنمو في الضفة الغربية وغزة أن يكون من أي نوع، بل يجب أن يركز (النمو) على توفير فرص العمل"، مشيرة إلى قطاعات الزراعة والسياحة والبناء باعتبارها قطاعات "ستستوعب الكثير من العمالة".
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