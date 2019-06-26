استشهاد 7 رجال شرطة في هجوم إرهابي في شمال سيناء

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:

قتل سبعة شرطيين في هجوم إرهابي على منطقة تمركز للشرطة في مدينة العريش بشمال سيناء مساء الثلاثاء، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية المصرية.

وقالت الوزارة في بيان الأربعاء إن أربعة “عناصر إرهابية قتلوا” كذلك خلال “مواجهات” وقعت أثناء التصدي لهذا الهجوم.