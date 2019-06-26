الان تتابع كوشنر: سنكشف عن الجانب السياسي لخطة السلام في الوقت المناسب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات:
أوضح جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي، اليوم، أن الكشف عن الجانب السياسي في خطة السلام يكون في الوقت المناسب، مضيفا أن التركيز منصب الآن على الجانب الاقتصادي.
وأضاف كوشنر أن الهدف هو الوصول إلى وضع أمني مستقر يسمح بتدفق الأموال إلى الفلسطينيين، وتحسين حياتهم، وربط الضفة الغربية بقطاع غزة بشكل جيد.
وقال مستشار الرئيس الأمريكي: “نحترم قرار من اختاروا عدم المشاركة في مؤتمر البحرين.. لكننا في الوقت نفسه حصلنا على الكثير من ردود الأفعال الجيدة على الخطة”.
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