سفارة السعودية في إثيوبيا تحذر مواطنيها بأخذ أقصى درجات الحيطة

دعت سفارة ​المملكة العربية السعودية​ لدى ​إثيوبيا​ مواطنيها بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب أماكن التظاهرات وعدم التنقل إلا للضرورة القصوى، نظراً للأحداث الأمنية الأخيرة في إثيوبيا.

وشيعت، أمس، جنازة رئيس أركان ​الجيش​ الإثيوبي سياري ميكونين، وقائد العمليات اللوجستية المتقاعد، الجنرال جزاي ابرا، اللذين تم اغتيالهما، السبت الماضي، في منزل، رئيس الأركان ب​أديس أبابا​ من قبل حارسه الشخصي، وذلك أثناء محاولة انقلاب فاشلة قادها الجنرال أسامنيو سيجي، رئيس جهاز الأمن في إقليم أمهرة شمالي إثيوبيا.

ولفتت المتحدثة باسم رئيس ​مجلس الوزراء​ الإثيوبي بيلين سيوم للصحفيين إلى أن "فرقة اغتيال بقيادة رئيس الأمن في أمهرة، أسامينو تسيج، اقتحمت اجتماعا السبت، مما أدى إلى إصابة الرئيس الإقليمي أمباتشو ميكونين ومسؤول كبير آخر توفيا متأثرين بجراحهما".

وكان قد أعلن رئيس وزراء إثيوبيا ​أبي أحمد​ الأحد الماضي، أن حكومته أحبطت محاولة انقلاب في منطقة خارج العاصمة أديس أبابا، مشيرًا إلى أنها كانت بقيادة مسؤول عسكري رفيع المستوى وآخرون داخل الجيش.