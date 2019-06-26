بولسونارو ألغى مرسوما يخفف ضوابط حيازة الأسلحة في البرازيل

ألغى الرئيس البرازيلي ​جايير بولسونارو​، مرسومًا يخفّف ضوابط حيازة ​السلاح​، بعد أن واجه عراقيل قضائيّة وسياسيّة.

وجاء إلغاء المرسوم قبيل جلسة للمحكمة العليا لمناقشة دستورية المرسوم الّذي يتيح لملايين البرازيليين حمل السلاح في الشارع، بعد أن كان مجلس الشيوخ قد صوّت ضدّه الأسبوع الماضي.

وكان بولسونارو الّذي وصل إلى السلطة في كانون الثاني الماضي، قد وقّع في أيار مرسومًا من شأنه أن يتيح لآلاف البرازيليّين من سائقي شاحنات وسياسيّين وصيادّين وحتّى صحافيّين، حمل سلاح في الشارع أو في أماكن عملهم من دون أن يكونوا مضطرّين لإثبات ما يبرّر حيازته.

لكن المرسوم أثار جدلًا واسعًا ولقي معارضة قوية، حتّى من قبل حكاّم ولايات تشهد تفشيًا لأعمال ​العنف​، إذ اعتبروا أنّ المرسوم لا يعزّز الأمن.