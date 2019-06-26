هوك: النظام الإيراني صدّر العنف والإرهاب بالمنطقة وامتد من لبنان إلى اليمن

أعلن المبعوث الأميركي الخاص في إيران براين هوك، خلال ورشة عمل اقتصادية في البحرين لتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، أن "النظام الإيراني صدّر العنف والإرهاب في المنطقة"، مشيرًا إلى أنه "امتد من لبنان إلى اليمن".
ولفت هوك إلى أن "انسحابنا من الاتفاق النووي كان ضروريًا لمواجهة الأنشطة الإيرانية"، موضحًا أن "حرمنا النظام الإيراني من 50 مليار دولار بفضل العقوبات".
وشدد على أن "حزب الله وحركة حماس وأذرع إيران في العراق وسوريا تعاني من الأزمات"، مبينًا أن "تحديد مستقبل إيران السياسي يخص الشعب الإيراني".
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