مقتل جنديين أميركيين في أفغانستان غداة زيارة بومبيو إلى كابول

أعلنت بعثة "​حلف شمال الأطلسي​" (​الناتو​) "الدعم الحازم"، "مقتل جنديين أميركيين في ​أفغانستان​"، غداة زيارة إلى ​كابول​ لوزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​، الّذي أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام مع "​حركة طالبان​" قبل الأول من أيلول المقبل.

وكان قد قُتل تسعة جنود أميركيين على الأقل منذ بداية العام في أفغانستان، في مقابل 12 بالإجمال في 2018. وفي بداية نيسان الماضي، أدّى هجوم انتحاري بسيارة مفخّخة على قافلة عسكرية إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين.

يُذكر أنّه قُتل ما يناهز 2300 جندي أميركي وأُصيب أكثر من 20,400 في أفغانستان منذ نهاية 2001، عندما أطاح تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، بطالبان من السلطة.