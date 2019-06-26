رئيس كوريا الجنوبية: المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ ليست في طريق مسدود

نفى رئيس ​كوريا الجنوبية​ ​مون جاي إن​، أن "تكون المفاوضات حول الملف النووي بين ​واشنطن​ و​بيونغ يانغ​ في طريق مسدود"، داعيًا في الوقت نفسه إلى "التحلّي بالصبر بعد 70 عامًا من انعدام الثقة" بين الجانبين.

ولفت إلى أنّه "ليس هناك أي سبب للنظر إلى الوضع الحالي وكأنّه عمليّة سلام في طريق مسدود، لمجرّد أنّ الوتيرة بقيت بطيئة"، مبيّنًا أنّ "رغبته ورغبة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في الحوار، لم تتبدّد أبدًا". ونوّه إلى أنّه "بما أنّ علاقتنا العدائيّة استمرّت على مدى أكثر من 70 عامًا، فسيكون من الصعب تجاوز انعدام الثقة بشكل فوري".