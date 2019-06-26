نفى رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، أن "تكون المفاوضات حول الملف النووي بين واشنطن وبيونغ يانغ في طريق مسدود"، داعيًا في الوقت نفسه إلى "التحلّي بالصبر بعد 70 عامًا من انعدام الثقة" بين الجانبين.
ولفت إلى أنّه "ليس هناك أي سبب للنظر إلى الوضع الحالي وكأنّه عمليّة سلام في طريق مسدود، لمجرّد أنّ الوتيرة بقيت بطيئة"، مبيّنًا أنّ "رغبته ورغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الحوار، لم تتبدّد أبدًا". ونوّه إلى أنّه "بما أنّ علاقتنا العدائيّة استمرّت على مدى أكثر من 70 عامًا، فسيكون من الصعب تجاوز انعدام الثقة بشكل فوري".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس كوريا الجنوبية: المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ ليست في طريق مسدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.