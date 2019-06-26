النشرة: الفصائل المسلحة إستهدفت مواقع الجيش السوري بريف حماة

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا أن الفصائل المسلحة واصلت خرقها لاتفاق وقف التصعيد واستهدفت مواقع الجيش السوري داخل معسكر بريديج بريف حماة الشمالي الغربي ورد الجيش على خرق المسلحين باستهداف مواقعهم في قرى ومدن مورك وكفرزيتا والجبين والصخر والجيسات بريف المدينة كما استهدف محاور تحركهم بالصواريخ في قرية ربع الجو ومدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.
كما شن الطيران الحربي غارات جوية على محاور تحرك المسلحين في منطقة تلال كبينة بريف اللاذقية الشمالي.
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