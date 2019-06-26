النشرة: الفصائل المسلحة إستهدفت مواقع الجيش السوري بريف حماة

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ أن الفصائل المسلحة واصلت خرقها لاتفاق وقف التصعيد واستهدفت مواقع ​الجيش السوري​ داخل معسكر بريديج ب​ريف حماة​ الشمالي الغربي ورد الجيش على خرق المسلحين باستهداف مواقعهم في قرى ومدن مورك وكفرزيتا والجبين والصخر والجيسات بريف المدينة كما استهدف محاور تحركهم ب​الصواريخ​ في قرية ربع الجو ومدينة ​معرة النعمان​ ب​ريف إدلب الجنوبي​.

كما شن الطيران الحربي غارات جوية على محاور تحرك المسلحين في منطقة تلال كبينة ب​ريف اللاذقية​ الشمالي.