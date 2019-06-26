خامنئي: الشعب الإيراني سيواصل مسيرته رغم الضغوط المفروضة عليه من الأعداء

أكّد قائد الثورة الإيرانية السيد ​علي خامنئي​، أنّ "ضغوط الأعداء الظالمين مهما بلغت، لن تترك تأثيرًا على الشعب الإيراني الطامح للعزّة والاستقلال والتقدّم". وشدّد على أنّ "الشعب الإيراني سيواصل مسيرته رغم الضغوط المفروضة عليه من الأعداء".

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