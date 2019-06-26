سلامة من بعبدا: أسواق القطع تعيش حالة توازن والأوضاع النقدية مستقرة

أكّد حاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​، بعد لقائه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​، أنّ "أسواق القطع تعيش حالة توازن والأوضاع النقدية مستقرّة". ولفت إلى أنّ "المنصّة الإلكترونيّة للتداول بالأوراق الماليّة الّتي ستعمل بإشراف هيئة الأسواق الماليّة ستساعد في النمو الاقتصادي، وتستقطب أموالًا تستثمر من كلّ أنحاء العالم، لاسيما اللبنانيين المنتشرين في بلاد الإغتراب".

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