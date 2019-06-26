اتحاد بلديات صور في ايطاليا لمتابعة ملف فرز النفايات مع جمعية انترسوس

لبى اتحاد ​بلديات صور​ دعوة جمعية "انترسوس" الى ​ميلانو​ للاطلاع عن كثب على تجربة اتحاد بلديات ميلانو الذي يضم 60 بلدية في ملف فرز ​النفايات​. وضم الوفد نائب رئيس اتحاد بلديات صور ورئيس بلدية ​برج رحال​ وعين ابو عبدالله ​حسن حمود​ والمكلف بمتابعة ملف النفايات في الاتحاد ومتدربين في الاتحاد في مجال النفايات وأحد المشرفين في معمل عين بعال للفرز وممثل لوزارة التنمية الادارية المهندس ماهر زين الدين.

وعاين الوفد معامل فرز النفايات بالإضافة الى معامل تعالج النفايات العضوية وتحوله الى سماد عضوي، كما إطلع على ​المطامر​ والمراحل التي يمر فيها الى حين اغلاقه وكيفية معالجة الغازات المنبعثة منها بالاضافة الى معالجة ​المياه​ المتسربة من النفايات اي عصارتها وكيفية معالجتها.

وزار الوفد جامعة "البوليتكنيك" في روما والتقى اساتذة وطلاباً ممن يعدون دراسات عليا في ملف النفايات.

وأكد حمود على هامش اللقاءات أن "ملف النفايات لا يمكن أن ينجح من دون تعاون المواطنين مع الخطط الموضوعة"، مشيرًا إلى أن "اتحاد بلديات صور ومعمل عين بعال تلقى وعوداً بالمساعدة من الجمعية "انترسوس" ومن الجهات الايطالية المانحة لتطوير التجربة اللبنانية في ملف فرز ومعالجة وطمر النفايات".