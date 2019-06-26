أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بـ"إطلاق نار بالهواء في ​الشارع التحتاني​ في ​مخيم عين الحلوة​، من قِبل أحد عناصر "​حركة فتح​"، احتجاجًا على عدم قبض راتبه، ما قد أثار بلبلة نتيجة تزامنه مع تنظيم اعتصام نسائي قرب الملعب الأحمر رفضًا لـ"صفقة القرن" ودعمًا للرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: عنصر بفتح أطلق النار بالهواء في مخيم عين الحلوة احتجاجا على عدم قبض راتبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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