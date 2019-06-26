توزيع منشورات توعوية حول مخاطر المخدرات بمختلف المناطق

وزع عناصر مكتب مكافحة المخدرات في الشمال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، منشورات توعوية حول مخاطر هذه الآفة في البحصاص - المستديرة.
كما وزع عناصر مكتب مكافحة المخدرات المركزي منشورات توعوية حول مخاطر آفة المخدرات أمام بعض الجامعات في بيروت.
كما وزع عناصر مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب يوزعون منشورات توعوية حول مخاطر هذه الآفة في ساحة النجمة صيدا.
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