الأرصاد الجوية: درجات الحرارة مرتفعة مع نسبة رطوبة مرتفعة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن الحوض الشرقي للمتوسط، لا يزال تحت تأثيركتل هوائية حارة ورطبة مصدرها الخليج العربي تنحسر يوم غد الخميس، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم اجمالاً وبقاء درجات الحرارة مرتفعة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر.
كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الخميس: غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح احياناً ويتشكل الضباب على المرتفعات مساء.
الجمعة: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع انخفاض إضافيّ محدود بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، كما يتشكّل الضباب بشكل كثيف أحياناً على المرتفعات.
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