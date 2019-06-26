الأرصاد الجوية: درجات الحرارة مرتفعة مع نسبة رطوبة مرتفعة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن الحوض الشرقي للمتوسط، لا يزال تحت تأثيركتل هوائية حارة ورطبة مصدرها ​الخليج العربي​ تنحسر يوم غد الخميس، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم اجمالاً وبقاء ​درجات الحرارة​ مرتفعة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الخميس: غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح احياناً ويتشكل ​الضباب​ على المرتفعات مساء.

الجمعة: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع انخفاض إضافيّ محدود بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، كما يتشكّل الضباب بشكل كثيف أحياناً على المرتفعات.