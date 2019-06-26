النشرة: جدول لمواقع المقالع العائدة للمرامل والكسارات بحسب إقتراح الوفاء للمقاومة

حصلت "النشرة" على جدول يظهر مواقع المقالع العائدة للمرامل والكسارات في لبنان مع التعديلات المقترحة من قبل كتلة "الوفاء للمقاومة". ويظهر الجدول أن نسبة المواقع المعتمدة مع التعديلات ستكون 2.56% من مساحة لبنان، في حين تبلغ نسبة المواقع الملغاة 0.08% من مساحة لبنان.

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