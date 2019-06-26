آلان عون: المطلوب من المجلس النيابي جهد إضافي لإخراج الموازنة

دعا عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون الكتل كافة للخروج من ذهنية "المحميات" وألا تعتبر ان اي تخفيض في نفقات مؤسسة او هيئة هو استهداف لها.
وفي تصريح له إعتبر عون أن "المطلوب من المجلس النيابي جهد إضافي لإخراج الموازنة في صيغة أفضل من التي أتت من الحكومة لتحقيق صدمة ايجابية إضافية.
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