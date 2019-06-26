آلان عون: المطلوب من المجلس النيابي جهد إضافي لإخراج الموازنة

دعا عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​آلان عون​ الكتل كافة للخروج من ذهنية "​المحميات​" وألا تعتبر ان اي تخفيض في نفقات مؤسسة او هيئة هو استهداف لها.

وفي تصريح له إعتبر عون أن "المطلوب من ​المجلس النيابي​ جهد إضافي لإخراج ​الموازنة​ في صيغة أفضل من التي أتت من ​الحكومة​ لتحقيق صدمة ايجابية إضافية.