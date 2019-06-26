افرام دعا وزارة الداخلية للإسراع في معالجة مكننة عمليات الأحوال الشخصية

شدّد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​نعمة افرام​ على أنّ "مكننة عمليّات الأحوال الشخصيّة واستنساخ سجلّات النفوس في كلّ لبنان غير موجودة حاليًّا في ​الموازنة​، وهذا أمر خطير".

ودعا في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، ​وزارة الداخلية​ إلى "الإسراع في معالجة هذا الموضوع أقلّه في موازنة 2020، إذا لم نستطع البدء فيه فورًا أو من خلال الـ"BOT".