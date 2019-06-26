شدّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نعمة افرام على أنّ "مكننة عمليّات الأحوال الشخصيّة واستنساخ سجلّات النفوس في كلّ لبنان غير موجودة حاليًّا في الموازنة، وهذا أمر خطير".
ودعا في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، وزارة الداخلية إلى "الإسراع في معالجة هذا الموضوع أقلّه في موازنة 2020، إذا لم نستطع البدء فيه فورًا أو من خلال الـ"BOT".
كانت هذه تفاصيل خبر افرام دعا وزارة الداخلية للإسراع في معالجة مكننة عمليات الأحوال الشخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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