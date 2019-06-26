عون بحث مع جارفيس مرحلة ما بعد إقرار موازنة 2019 والاصلاحات المحفزة للنمو

بحث ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ مع رئيس بعثة ​صندوق النقد الدولي​ الى ​لبنان​ ​كريس جارفيس​ الاوضاع الاقتصادية ومرحلة ما بعد اقرار موازنة ٢٠١٩. كما بحث عون مع جارفيس والوفد المرافق الاصلاحات المحفزة للنمو اضافة الى خطة النهوض الاقتصادي و​مكافحة الفساد​.

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