جميل السيد من مجلس النواب: الفساد ما زال فسادا

سأل النائب جميل السيد خلال جلسة مجلس لنواب "ماذا غيّرنا ومن حاسبنا خلال هذه ​السنة​؟ لم نفعل شيئا و​الفساد​ ما زال فسادا والحملات بقيت كما هي".

وأشار إلى انه "في الخارج يريودن إما الافلاس أو ​التوطين​". وسأل عن اسماء المرشحين للمجلس الدستوري وأين هي مستنداتهم، فرد رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول: "خلال لحظات ستكون أمامكم ونحن اليوم اتفقنا على الاسماء الخمسة في هيئة مكتب المجلس".