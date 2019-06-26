جميل السيد من مجلس النواب: الفساد ما زال فسادا

سأل النائب جميل السيد خلال جلسة مجلس لنواب "ماذا غيّرنا ومن حاسبنا خلال هذه السنة؟ لم نفعل شيئا والفساد ما زال فسادا والحملات بقيت كما هي".
وأشار إلى انه "في الخارج يريودن إما الافلاس أو التوطين". وسأل عن اسماء المرشحين للمجلس الدستوري وأين هي مستنداتهم، فرد رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول: "خلال لحظات ستكون أمامكم ونحن اليوم اتفقنا على الاسماء الخمسة في هيئة مكتب المجلس".
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