إجتماع في مكتب قمر الدين للبحث في استكمال المرحلة الثانية للفرز من المصدر

ترأس رئيس بلدية طرابلس ​احمد قمرالدين​ اجتماعا تم خلاله البحث في استكمال المرحلة الثانية للفرز من المصدر وتأهيل شارع وسوق التل. ولفت قمر الدين الى ان "هذا المشروع يأتي استكمالا لمشروع ISWMF الخاص بتطوير الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في مدن الفيحاء والممول من شركاء في ​حكومة​ كاتالونيا الإسبانية والبالغ قيمتها 800 ألف ​دولار​"، مؤكدا انه "تمت الموافقة على تقديم هبة اضافية لإتحاد بلديات الفيحاء كمرحلة ثانية للمشروع وذلك كدعم من قبل الوكالة الكاتالونية للتعاون والتنمية في ​اسبانيا​، تبلغ قيمة الهبة حوالي 200 ألف دولار أميركي وذلك لمدة سنة ونصف ​السنة​".

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