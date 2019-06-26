وزارة البيئة:قدرة إستيعاب مطمر برج حمود من النفايات تنتهي أواخر شهر آب

أعلن المكتب الاعلامي لوزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ في بيان أنه "في ضوء ما اثير البارحة عن انتهاء القدرة الاستيعابية ل​مطمر برج حمود​ – ​الجديدة​ أواخر شهر تموز المقبل، طلب معالي وزير البيئة من رئيس ​مجلس الانماء والاعمار​ المهندس ​نبيل الجسر​ افادته بالقدرة الاستيعابية المتبقية للمطمر. وقد أفاد رئيس مجلس الانماء والاعمار اليوم أن القدرة الاستيعابية للمطمر هي حوالى 82000 طن، وأنه من المتوقع أن يتم استنفاد هذه الكمية مع نهاية شهر آب 2019".

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