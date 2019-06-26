زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب حدود بنما-كوستاريكا 

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سان خوسيه: ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات منطقة الحدود بين بنما وكوستاريكا قرابة منتصف ليل الثلاثاء، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، مشيرًا إلى احتمال وقوع إصابات و"أضرار كبيرة".

وقال المعهد إن الزلزال ضرب على عمق عشرة كيلومترات وعلى بعد نحو كيلومترين عن بروغريسو، أقرب بلدة في بنما. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

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من جانبها، أعلنت شبكة رصد الزلازل الوطنية في جامعة كوستاريكا عن زلزال بقوة 6.7 درجات مساء الثلاثاء على الأاراضي الوطنية، لكنها لم تتحدث عن ضحايا أو أضرار مادية.

أضافت إن مركز الزلزال يقع على بعد 11 كلم شرق قرية بويرتو أرموليس البنمية على الحدود مع كوستاريكا، على عمق 31 كلم في الساعة 23:23 بالتوقيت المحلي الثلاثاء (5:23 ت غ الأربعاء).

وفي العاصمة سان خوسيه، شعر الناس بقوة بالزلزال الذي تسبب في سقوط أغراض في الشقق والمتاجر. وذكرت شبكة رصد الزلازل، أن عددًا من الهزات الارتدادية قد وقعت، وبلغت قوة بعض منها 4.2 و4.3 درجات. واستبعد جهاز التحذير من كوارث تسونامي في كوستاريكا خطر هذه الظاهرة على الفور.