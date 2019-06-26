شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى: غلق أردوغان لـ 1300 منظمة حقوقية يخالف كل الأعراف الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان أن قرار أردوغان بغلق 1300 منظمة حقوقية تركية منذ 2016 وحتى الآن يمثل مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية مؤكدا أن المنظمة تواصلت مع عدد من المنظمات الحقوقية فى تركيا وستتقدم ببلاغ رسمى للمفوض السامى للأمم المتحدة للتحقيق فى هذه الواقعة.

أضاف عبد النعيم ، أن ما يقوم به أردوغان من سجن واعتقالات للصحفيين والمدرسين والقضاة وكل ما يقوم به حزب العدالة والتنمية فى تركيا هو أمر غير مقبول جملة وتفصيلا مطالبا إمام أوغلو المحافظ الجديد لاسطنبول بمراجعة قرار غلق الجمعيات مرة أخرى.

وتابع عبد النعيم: "سنتقدم بلاغات ضد النظام التركى الحالى وتواصلنا بالفعل مع حركة حقوقين أتراك ونحن كمنظمات حقوقية نتضامن معه وسنتواصل باستمرار للدفاع عن المواطنين العزل الذين لا يحصلون على حقوقهم بسبب قمع أردوغان".

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