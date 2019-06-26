"إعلام البرلمان" تتوجه لزيارة ميدانية لـلمناطق الأثرية بالفيوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن اللجنة ستتوجه فى زيارة ميدانية لمحافظة الفيوم خلال يومى الجمعة والسبت، لتفقد المناطق الأثرية والتعرف على طرق العناية بها.
وأشار رئيس لجنة الثقافه والإعلام، إلى أن الزيارة ستكون برفقة وزير الآثار وأمين عام المجلس الأعلى للآثار مصطفى الوزيرى، وستشمل الزيارة بعض المناطق الأثرية كاللاهون وقصر القارون ومدينة ماضى.
وشدد "هيكل " على أن الزيارة تأتى فى إطار خطط اللجنة للجولات الميدانية بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على آليات حماية الآثار المصرية والاعتناء بها .
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