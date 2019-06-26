شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يستقبل وفد محلية البرلمان.. واللجنة تستمع لخطة التنمية الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واستمع الوفد البرلماني لفيلم تسجيلي حول محاور التنمية الشاملة بمحافظة البحيرة والمدن التابعة لها، لاسيما جهود المحافظة في إحياء مسار العائلة المقدسة، والمستهدف منه في تنمية وتطوير قطاع السياحة.

كما تم استعراض محاور مشروع التنمية الشاملة لمدينة رشيد، وتشمل تطوير منطقة قلب رشيد (المتحف المفتوح وحي التراث)، لتحويل المنطقة الأثرية لمتحف مفتوح، وإيجاد انشطة اقتصادية، وتنمية المناطق المختلفة في المدينة (السياحية والعشوائية).

وأكد المحافظ، هشام آمنة، أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بعدد من الملفات الخاصة بمشروعات التنمية وفي مقدمتها مدينة رشيد الجديدة التي تعمل في تعظيم السياحة، لاسيما وأن رشيد تتميز بميزات نسبية ومن بينها التقاء نهر النيل مع البحر الأبيض المتوسط.

وتابع: "نسعى لعمل توازن بين السياحة الحديثة من خلال مدينة رشيد الجديدة، وبين السياحة القديمة من خلال تطوير رشيد القديمة على غرار المناطق الأثرية الأخرى".

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وقال المحافظ هشام آمنة، إن مدينة رشيد الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، سيكون فيها مشروع بشاير الخير، وستساعد المدينة الجديدة المدينة القديمة لتكون بلد تاريخية بأثارها القديمة علي غرار مدن سياحية تاريخية عالمية، وسيتم تطوير المدينة القديمة، وإقامة مشروعات سياحية في المدينتين القديمة والجديدة، وسيتم الاستفادة منها في توفير فرص عمل من خلال مشروعات سياحية واستثمارية، كما يتم الاستفادة من التجارب العالمية في مجال الحفاظ علي المناطق التراثية.

وتحدث المحافظ عن مشروعات استثمارية مع اليونان مثل إنشاء مزارع موالح من خلال التنسيق وزارة التموين، والاستثمار في وادي النطرون.

ويرأس الوفد البرلماني المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الإدارة المحلية، ويضم الوفد كل من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية (محمد الدامي أمين سر اللجنة، محمد الحسيني، يسري الأسيوطي، أحمد سليمان، عصام إدريس، عبد العزيز الصفتي، عطية موسي، عبد الحكيم مسعود، مني جاب الله، أمل زكريا)، بالإضافة إلي المستشار رضا حسين أمين اللجنة، ومحمد صابر ومصطفي صبحي، من أمانة اللجنة، وكان في استقبال اللجنة عدد من نواب المحافظة منهم النائب عطية مسعود.

وتشهد الزيارة تفقد مدن أبو المطامير، حيث إشكاليات محطة معالجة أبو المطامير بأبو كاشيك، ومشروع تنمية الثروة الحيوانية بمركز كفر الدوار، ومحطة المياه بها وأيضا محطة مياه رأس كاوتش، وأيضا تفقد مدينة رشيد، حيث مشروع بشاير الخير، ومشروع رشيد الجديدة، ميناء الصيد الجديد، ومدينة أبو حمص حيث كوبري المشاة وكوبري كوم حمادة، علي أن يعقب ذلك الاجتماع مع المسئولين التنفيذيين بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب.

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