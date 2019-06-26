شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايق يفتتح اليوم المؤتمر الدولى لـ"القومى لحقوق الانسان" بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‌

يفتتح محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء أعمال المؤتمر الدولي الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع الشبكة العربيه للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، بمدينة شرم الشيخ بحضور أكثر من 100 مشاركاً .

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يعقد المؤتمر علي مدار يومين وتتركز أعماله حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومواءمة القوانين والسياسات مع الأهداف التنموية .

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ومن المقرر ان يشهد المؤتمر كلمات لكل من رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب وممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف وكلمة لممثل جامعة الدول العربية ،ويستعرض المؤتمر تجارب المؤسسات الوطنية وبعض المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بمتابعة تجارب المؤسسات الوطنية وبعض المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بمتابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة كما يستعرض التحديات التي تواجه المنظمات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصله وأصحاب المصالح .

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