شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: توجه الجهاز الإدارى للتحول الرقمى استكمال لبناء الدولة الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، إن توجه الجهاز الإدارى للدولة للتحول الرقمى بإعلانها اليوم أنه لا تعيينات بدون مسابقات، هو أحد أهم أدوات تحقيق العدالة بين جميع المواطنين، واستكمال الطريق لبناء دولة حديثة.

وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن التحول الرقمى هو أحد أهم الوسائل للقضاء على الفساد الإدارى، بتقليل العنصر البشرى وتقليل احتكاك المواطن بالموظف بشكل مباشر، وهو ما يستحق الإشادة.

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وأشار وكيل البرلمان، إلى أن هناك تعاون حكومى برلمانى من خلال الدعم التشريعى للوصول إلى أقصى درجات التطوير فى الجهاز الإدارى للوصول إلى الدولة الحديثة.

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