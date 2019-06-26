"الوطنية للصحافة" تجتمع اليوم مع رؤساء تحرير الصحف القومية لمناقشة تطوير المحتوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تعقد الهيئة الوطنية للصحافة ، اليوم الأربعاء ، اجتماعا مع رؤساء تحرير الصحف القومية اليومية و الأسبوعية ، لمناقشة خطة تطوير المحتوى التحريرى تمهيدا لاقرارها ، قبل يوليو القادم .
وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، قررت زيادة أسعار الصحف الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة "جنيه واحد" لكل من الصحف اليومية والأسبوعية اعتباراً من يوليو 2019، مشددة على ضرورة أن يرتبط رفع السعر بالإرتقاء الخدمة الصحفية المقدمة.
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