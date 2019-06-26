شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم البرلمان": الدولة انطلقت فى قاطرة تطوير القطاع ولن تعود إلى الوراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن التعليم هو قاطرة التقدم، وكلمة السر التى يتقدم بها العالم، وهو ما أدركه الرئيس السيسى حينما قال أن العام الجارى هو عام التعليم والصحة، وهو ما يحتم على جميع مؤسسات الدولة أن تعمل لخدمة هذا الهدف.

وأكد "هاشم" فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الدولة بدأت وقاطرة التعليم انطلقت ولن تعود إلى الوراء، وأن كل السلبيات التى شابت تلك المنظومة يمكن تداركها وعلاجها، مطالباً الحكومة بدعم مشروعات الأبنية التعليمية الجديدة ومرتبات المدرسين والتعليم الفنى.

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وأشار رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن الأصول غير المستغلة المملوكة لوزارة التربية والتعليم، هو ملف فى غاية الأهمية ويجب أن تعمل عليه الحكومة.

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