شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى:لقاء مع وزير المالية الأسبوع المقبل لبحث أزمة عمال التشجير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مصطفى بكرى، إنه سيلتقى مع الدكتور محمد معيط وزير المالية الأسبوع المقبل، لبحث ملف عمال التشجير، مؤكداً أن المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعده بأن يمنحهم رواتب الحد الأدنى للأجور، بواقع 2000 جنيه.
وأضاف "بكرى" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أنه قد عرض عليه تعيينهم فى أول أيام عيد الفطر، لكنه وعده بمنحهم الحد الأدنى، وأنه سأل الوزير عن تأخير التنفيذ، أخبره بانتظار تعليمات رئيس الوزراء لبدء التنفيذ.
وتابع عضو مجلس النواب : "عمال التشجير هم 34 ألف شخص ظُلموا لمدة 42 عاماً، ويتقاضوا مرتبات حوالى 140 جنيه، لهم الحق الكامل فى التعيين".
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى بكرى:لقاء مع وزير المالية الأسبوع المقبل لبحث أزمة عمال التشجير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.