شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى:لقاء مع وزير المالية الأسبوع المقبل لبحث أزمة عمال التشجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مصطفى بكرى، إنه سيلتقى مع الدكتور محمد معيط وزير المالية الأسبوع المقبل، لبحث ملف عمال التشجير، مؤكداً أن المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعده بأن يمنحهم رواتب الحد الأدنى للأجور، بواقع 2000 جنيه.

‌

وأضاف "بكرى" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أنه قد عرض عليه تعيينهم فى أول أيام عيد الفطر، لكنه وعده بمنحهم الحد الأدنى، وأنه سأل الوزير عن تأخير التنفيذ، أخبره بانتظار تعليمات رئيس الوزراء لبدء التنفيذ.

Advertisements

وتابع عضو مجلس النواب : "عمال التشجير هم 34 ألف شخص ظُلموا لمدة 42 عاماً، ويتقاضوا مرتبات حوالى 140 جنيه، لهم الحق الكامل فى التعيين".

‌

‌