البورصة تصعد في بداية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.5% عند مستوى 13837 نقطة. كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.09 %. وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس على تراجع بنسبة 026% إلى مستوى 13867 نقطة.

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