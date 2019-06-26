تقرير: حزب نتنياهو يعرض على تحالف جانتس التناوب في رئاسة الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ): نقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مصدر في حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن فكرة تناوب رئاسة الحكومة مع تحالف "كاحول لافان" (أزرق أبيض) طًرحت مؤخرا. ونقلت الهيئة عن المصدر، الذي وصفته بالكبير، أن فكرة إجراء تناوب على رئاسة الوزراء مع بيني جانتس رئيس "كاحول لافان" "طُرحت مجددا في مسعى للحصول على دعمه لإلغاء الانتخابات المبكرة". وأضاف المصدر أن الكرة الآن في ملعب "كاحول لافان".

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