الداخلية: استشهاد 7 شرطيين ومقتل 4 إرهابيين في هجمات بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، استشهاد 7 من أفراد الشرطة ومقتل 4 من العناصر الإرهابية، خلال هجمات على نقاط أمنية في شمال سيناء.
وقالت الوزارة إن مجموعة من العناصر الإرهابية هاجمت منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش / شمال سيناء، وتصدت لها القوات، وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط شرطة و6 مجندين ومقتل 4 من العناصر الإرهابية انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يحمله.
وأضافت الوزارة: تم العثور بحوزتهم على (أحزمة ناسفة - أسلحة آلية - قنابل يدوية)، ويتم مطاردة العناصر الإرهابية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.
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