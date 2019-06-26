لم تشهدها اوروبا منذ 600 سنة ..موجة حر غير مسبوقة تجتاح أوروبا وتوقع درجات حرارة قياسية هذا الاسبوع...

تشهد مختلف أنحاء أوروبا موجة من الحر الشديد إبتداءً من اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تفوق الاربعين وتوقع تسجيل درجات حرارة قياسية في بعض الدول الاوروبية خلال هذا الاسبوع، ما دفع السلطات الى تكثيف تحذيراتها للمواطنين.

وبلغت درجة الحرارة بعد ظهر الاثنين في فرنسا حتى 31,3 بباريس و37 درجة في كاربنتراس (جنوب). ويتوقع أن ترتفع أكثر الثلاثاء مع درجات حرارة بين 35 و40 في معظم المناطق. ويتوقع تسجيل 41 درجة الاربعاء في كليرمون-فيرون (وسط)، بحسب الارصاد الفرنسية.

ويوضح جان جوزيل الرئيس السابق لفريق خبراء الامم المتحدة للمناخ "ان موجات الحر تشكل علامة للاحترار" الكوني و"من الواضح أنها ستصبح أبكر وأشد وقعا وأكثر تواترا".

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ولاحظ معهد بوتسدام المتخصص في المناخ ان فصول الصيف الاشد حرارة في اوروبا منذ سنة 1500 سجلت كلها في القرن الحادي والعشرين وكانت من الاعلى الى الادنى في سنوات 2018 و2010 و2003 و2016 و2002.

ففي فرنسا مثلا شهدت الثلاثين عاما الاخيرة موجات حر تفوق مرتين الفترة التي سبقتها، ويتوقع ان تتضاعف وتيرة موجات الحر مجددا بحلول 2050.

وفي حين يتذكر الفرنسيون موجة حر 2003 التي أودت بحياة 15 الف شخص، أكد الرئيس ايمانويل ماكرون حشد "الحكومة كلها" لمواجهة الظاهرة.

وقالت الحكومة الفرنسية الثلاثاء أنه سيتم اعتماد اجراءات جديدة بباريس بالنسبة للسيارات الملوثة مع اللجوء "بشكل أسرع بكثير" لنظام التناوب في استخدام السيارات لمواجهة فترات ذروة التلوث.