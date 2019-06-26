ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء أن قوات سعودية خاصة أسرت أمير فرع تنظيم داعش في اليمن. وأضافت الوكالة أنه جرى اعتقال الأمير “الملقب بأبو أسامة المهاجر والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له. وقالت الوكالة إن العملية أسفرت كذلك عن “مصادرة عدد من الأسلحة والذخيرة، أجهزة لاب توب وكمبيوتر، مبالغ مالية بمختلف العملات، أجهزة إلكترونية، أجهزة (تتبع) جي.بي.إس وأجهزة اتصال وغيرها من المقبوضات”

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كانت هذه تفاصيل خبر السلطات السعودية تعلن القبض على امير داعش في اليمن وحجز كميات كبيرة من الاسلحة والذخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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