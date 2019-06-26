مقتل وإصابة 40 مهاجرًا إثر اصطدام شاحنة بجدار في تركيا

لقي عشرة أشخاص حتفهم وأصيب 30 آخرون إثر اصطدام شاحنة تقل مهاجرين بجدار عقب تجاهلها أوامر بالتوقف وتجاوز نقطة تفتيش تابعة للشرطة في شمال غرب تركيا.

ونقلت شبكة إيه.بي.سي.نيوز الأمريكية اليوم الأربعاء عن مكتب حاكم

للشرطة في شمال غرب تركيا.ونقلت شبكة إيه.بي.سي.نيوز الأمريكية اليوم الأربعاء عن مكتب حاكممحافظة أدرنة قوله إن الحادث وقع في بلدة ميريك الواقعة بالقرب من الحدود مع اليونان، مشيرا إلى أن سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها ثم اصطدم بجدار أحد المتاجر.

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