تطبيق عقوبة الإعدام لأول مرة منذ 43 عامًا بسريلانكا

أعلن الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا اليوم الأربعاء موافقته على إعدام أربعة أشخاص مدانين بقضايا تتعلق بالمخدرات.

وقال سيريسينا إنه قام بالتوقيع على مذكرات إعدام هؤلاء الأشخاص الأربعة وأيضا على أيام تنفيذها وقام بإرسالها إلى سلطات

السجون.ويتواجد حاليا 1299 سجينا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم من بينهم 48 مدانا بجرائم تتعلق بالمخدرات.يشار إلى أنه في حال تنفيذ عمليات الإعدام بحق هؤلاء الأشخاص،فإن ذلك سينهي إلغاء عقوبة الإعدام في هذا البلد، والتي امتدت إلى 43 سنة، حيث تم إعدام آخر سجين بهذه الدولة عام 1976.وقد انتقدت جماعات حقوقية وحكومات أجنبية وأيضا منظمات أخرى بما في ذلك الاتحاد الأوروبي اقتراح سيريسينا في وقت سابق بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام.