بومبيو يزور الهند وإيران تتصدر جدول المحادثات

وصل وزير خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو، إلى العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الأربعاء، حيث تتصدر موضوعات التجارة و مشتريات الهند من الأسلحة الروسية ووارداتها من النفط الإيراني جدول المحادثات.

يذكر أن الهند هي ثاني أكبر مستورد للنفط الإيراني بعد الصين، لكنها مضطرة لوقف استيراده بسبب العقوبات الأميركية على إيران، في الوقت الذي تخشى فيه نيودلهي تداعيات هذا الوقف على أمن إمدادات الطاقة لديها.

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والتقى "بومبيو" الذي وصل نيودلهي مساء أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ووزير الخارجية سوبراهمانيام جايشانكار.

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يأتي ذلك في الوقت الذي توترت فيه العلاقات الاقتصادية بين واشنطن ونيودلهي على خلفية تبادل فرض الرسوم العقابية على منتجات البلدين، وهو ما يجعل ملف العلاقات التجارية مطروح بقوة على مائدة اجتماع بومبيو مع نظيره الهندي على حد قول الوزير الأميركي قبيل لقائه بالوزير الهندي.

كانت الهند قد فرضت رسوماً عقابية على 28 منتجاً أميركياً منها اللوز والتفاح بعد قرار واشنطن إلغاء المعاملة التجارية التفضيلية للهند.

كما تصاعد التوتر بين واشنطن ونيودلهي، بعد قرار الأخيرة شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400" مقابل 4ر5 مليار دولار وهو ما يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات أميركية جديدة على الهند.

ومن المتوقع أن يبحث بومبيو، مع جايشانكار أيضاً اتفاقيات عسكرية كبيرة والإعداد للقمة المنتظرة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء الهند مودي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين التي تقد في مدينة أوساكا اليابانية يومي الجمعة والسبت المقبلين.