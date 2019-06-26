مصر: مقتل 5 إرهابيين بعد إحباط هجوم بالعريش

ذكر مصدر أمني مصري أن خمسة مسلحين قتلوا أثناء تصدي قوات الأمن المصرية لهجمات متزامنة على كمائن في وسط مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، مما أسفر ذلك عن استشهاد 9 من عناصر الشرطة.

وأكد مصدر أمني، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن الهجمات أسفرت عن اندلاع اشتباكات بين المسلحين وأفراد الكمائن مما أدى إلى إصابة 6 آخرين من الشرطة تم نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري.

وأكد المصدر أن قوات الأمن قتلت خمسة مسلحين واستهدفت سيارة لهم مما تسبب في إحراقها بمن في داخلها.

وأوضح أنه تم "ضبط 7 عناصر إرهابية وهم يحاولون استهداف الكمائن في جنوب العريش".

وألقت قوات الأمن القبض على عدد من العناصر الإرهابية، بعد ملاحقتهم وتمشيط محيط مواقع الاشتباكات.

اقرأ أيضاً... مقتل 5 إرهابيين واستشهاد 8 من عناصر الأمن في هجوم بسيناء