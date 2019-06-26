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مقتل جنديين أميركيين في أفغانستان

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 يونيو 2019 10:11 صباحاً - مشاركة

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أعلنت مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء، في بيان أن اثنين من الجنود الأميركيين قتلا في أفغانستان. ولم تذكر المهمة أي تفاصيل وحجبت اسميهما لحين إبلاغ أقاربهما.

ووفقاً لتقارير الحكومة الأميركية وحلف الأطلسي فإن مقتل الجنديين يرفع عدد القتلى الأميركيين في أفغانستان إلى ستة على الأقل في عام 2019 وإلى ما لا يقل عن 65 منذ كانون الثاني 2015.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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