مقتل جنديين أميركيين في أفغانستان

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أعلنت مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء، في بيان أن اثنين من الجنود الأميركيين قتلا في أفغانستان. ولم تذكر المهمة أي تفاصيل وحجبت اسميهما لحين إبلاغ أقاربهما.
ووفقاً لتقارير الحكومة الأميركية وحلف الأطلسي فإن مقتل الجنديين يرفع عدد القتلى الأميركيين في أفغانستان إلى ستة على الأقل في عام 2019 وإلى ما لا يقل عن 65 منذ كانون الثاني 2015.
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