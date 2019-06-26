“الحرس الثوري”: لن تجرؤ أي دولة على مهاجمتنا

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نقلت وكالة مهر للأنباء عن قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زادة، قوله إن الولايات المتحدة لن تجرؤ على انتهاك الأراضي الإيرانية.
ونسبت الوكالة إلى حاجي زادة القول “لا أميركا ولا أي دولة أخرى تجرؤ على انتهاك الأراضي الإيرانية”.
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد أن أسقطت طهران طائرة أميركية مسيرة زعمت أنها كانت تحلق فوق مياهها الإقليمية، الخميس الماضي. فيما تؤكد واشنطن أن الطائرة كانت في المجال الجوي الدولي.
المصدر وكالات
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