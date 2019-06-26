كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب غرب بنما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بلغت قوته الأولية 6.3 درجة ضرب غرب بنما.

وقع الزلزال في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، بعد حوالي 20 دقيقة من منتصف الليل بالتوقيت المحلي (0523 بتوقيت جرينتش)، على الساحل الغربي للبلاد شمال لا إسبيرانزا على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال الذي ضرب دولة أمريكا الوسطى.

