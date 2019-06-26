كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمان تعلن افتتاح سفارتها في الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، أنها ستفتتح سفارة في الضفة الغربية في مدينة رام الله، ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تستضيف فيه البحرين قمة حول خطة سلام أمريكية في الشرق الأوسط تركز على الاقتصاد الفلسطيني.

وقد أعلنت تغريدة من وزارة الخارجية العمانية اليوم الأربعاء عن خطط السفارة، وتقول الوزارة إن القرار يأتي "استمرارا لدعم السلطنة للشعب الفلسطيني".

تدير عُمان سياستها الخارجية الخاصة بها، وهي غالبًا على خلاف مع جيرانها الخليجيين، بشأن بعض القضايا مثل الحفاظ على علاقاتها الوثيقة مع إيران.

وقد استضاف السلطان قابوس بن سعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكتوبر الماضي، وهي أول زيارة يقوم بها زعيم إسرائيلي منذ أكثر من 20 عامًا. في عام 1996، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز عُمان.

